سكرتير محافظة مطروح بعد إصابته بكورونا: نتيجة مسحة المحافظ لم تظهر بعد

كشف اللواء محمد أنيس، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أنه عندما شّعر بآلام شديدة في جسده، وكذلك إسهال وفقد حاستي الشم والتذوق، عزل نفسه على الفور، منزليًا، اتباعًا للبرتوكول العلاجي لوزارة الصحة والسكان، وأجرى مسحة على الفور، والتزم بالعزل المنزلي حتى ظهور نتيجة المسحة التي كانت إيجابية.

وأضاف "أنيس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه فور إجراء المسحة، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، أبلغ المحافظ وقام بعزل نفسه، "بدأت الأعراض عليا عندما عدت من مأمورية من القاهرة، وأنا الآن في العزل المنزلي"، مؤكدًا أنه يتلقى العلاج حاليا في المستشفى وحالته مستقرة.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، إلى أنه تم عزل كل المخالطين له لمدة 14 يوما، ولم تظهر عليهم أية أعراض حتى الآن، بما فيهم المحافظ، فكان يتبع التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة بشكل دائم، "أنا كنت ملتزم بالتباعد الاجتماعي، إن شاء الله لا يكون أحد من المخالطين أصيب، حتى الآن، لم تظهر أعراض على محافظ مطروح ونتيجة تحليله لم تظهر بعد".