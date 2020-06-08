بحد أدنى 220 درجة.. محافظ مطروح يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة.

جاء ذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2020/2019 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات، والالتزام بالتوزيع الجغرافي في الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، إن الحد الأدنى للالتحاق بمدرسة سيوة الثانوية حُدد بـ250 درجة، وفى إدرة مطروح التعليمية بحد أدنى 245 درجة، وكل من إدارة البنجر والحمام وبراني بحد أدنى 240 درجة، وفى إدارة النجيلة 235 درجة، وإدارة الضبعة 230 درجة، وإدارتي العلمين والسلوم بحد أدنى 220 درجة.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.