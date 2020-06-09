غلق وتشميع 17 محلا لمخالفتهم قرار الحظر بكفر الدوار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، غلق وتشميع عدد 17 محل، بناطق قرية زُهرة، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد الغلق.

جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة، بإشراف علي أبو مطير، نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الوحدة القروية، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية بنطاق المدينة، للتأكد من التزامها بقرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية، ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد".