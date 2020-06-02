غلق وتشميع 10 محلات ومقهى لمخالفة قرار الحظر بكفر الدوار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، غلق وتشميع عدد 10 محلات، بمناطق "كفر الدوار البلد، ووسط المدينة"، وكذلك إغلاق وتشميع مقهى، لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء بشأن الغلق.

أتى ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية، ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد"، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

أشرف على الحملة التي نفذتها الوحدة علي أبو مطير، نائب رئيس المدينة، وشملت المرور على المحلات التجارية بنطاق المدينة، للتأكد من التزامها بقرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.