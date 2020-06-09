سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" سعر اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المختلفة، اليوم الثلاثاء 9 يونيو الحالي، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.