النواب يوافق على منحة البنك الدولي لتمويل مشروع تحسين بيئة الاستثمار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على اتفاقية منحة بقيمة 1.74 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية، والموقعة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي وتهدف إلى تمويل مشروع تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة التي وقعت في 23 نوفمبر الماضي ووافق عليها مجلس النواب أمس تهدف إلى دعم مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وعملية منح التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية علاوة على تعزيز بناء القدرات وتحسين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي.

وأضافت وزيرة الاستثمار، إن هذا المشروع هدفه تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكون وسيلة المستثمر للوصول إلى المعلومات من خلال نظام الشباك الواحد.

بدوره، قال المهندس أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب في تقرير اللجنة، أن هذه المنحة تأتي في إطار سعي الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار بمصر، وتؤثر إيجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.

جدير بالذكر، أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية يعدان وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى تأسس عام 2012 لدعم الدول في منطقة الشرق الأوسط من خلال التعاون التقني لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل من خلال دفع الاصلاحات التي تقودها الدول بهدف تحسين حياة المواطنين، وبدأ التعاون بين مصر وصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2013 من خلال عدة منح.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، موزعة إلى نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.