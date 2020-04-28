المشاط للغرفة الأمريكية: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في امتصاص كورونا

قالت رانيا المشاط وزير التعاون الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر خلال العامين الماضيين ساهمت في امتصاص صدمات وتأثيرات فيروس "كوفيد 19" عالميا، موضحة أن ما قامت به الحكومة من إجراءات للتعامل مع الأزمة ساعد على الحد من انتشار العدوى وقلص التأثيرات السلبية إلى أدنى حد ممكن.

وأكدت المشاط في لقائها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن الحكومة تنظر بعين الاعتبار إلى المستويات الأكثر فقرا من خلال برامج اجتماعية مدروسة بعناية.

وذكرت أن تركيز الحكومة هو الاستثمار في الإنسان ورعايته ودعمه، مشيرة إلى أن أنظمة التعليم الحديثة التي لحقت بها مصر ساهمت في تيسير استمرار المنظومةعن بعد.وأشارت المشاط إلى أن شركاء التنمية في كافة أنحاء العالم يشيرون إلى التجربة المصرية باعتبارها نموذجا للتطور والأداء الجيد للتعامل مع الأزمات.

وأكدت أن الحكومة تعمل بتوازن على استعادة الأنشطة الاقتصادية وفق سياسات مدروسة خلال الشهور الستة المقبلة.

وتابعت: يجب أن نكون أكثر أملا لأن مصر تجاوزت صعاب عديدة وأزمات متنوعة بدءا بأزمة 2008 وحتى الآن، وهناك فرص عديدة للتعامل مع التطورات الاستثمارية القادمة.

وأوضحت أن مصر خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، واتخذت إجراءات سريعة على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية لتقليل آثار الوباء.

من ناحية أخرى، أشادت الغرفه التجارة الأمريكية في مصر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقالت سيلفيا منسي المدير التنفيذي للغرفة إن تعامل الحكومة المصرية مع فيروس كورونا كان له أكبر الأثر من التخفيف من حدة تداعيات تلك الازمة على الشعب المصري وكل القطاعات الاقتصادية.