الكهرباء: المحطات العملاقة خفضت استهلاك الوقود

بدأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المؤتمر الصحفي لإعلان الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء لجميع الاستخدامات للعام المالي الجديد 2020/ 2021.

وقدّم شاكر في البداية خارطة طريق الكهرباء منذ بدء إعلان زيادة الأسعار وحتى الآن، متوقعا استقبال استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال تحسين كفاءة الطاقة الانتاجية.

وأضاف أنّه بعد دخول المحطات العملاقة التي نفذتها شركة سيمنس وشركاتها المحليين، انخفض معدل استهلاك الوقود، ما ينعكس بدرجة كبيرة على التعريفة.

وأشار إلى حدوث تغيير في أسعار الوحدات، إذ انخفضت بدرجة كبيرة جدا وفقا للمنظومة التي تسير بها وزارة الكهرباء لتحسين خدماتها.