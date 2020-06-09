فيديو.. رئيسة الكونجرس الأمريكي تعجز عن النهوض في وقفة تضامنية

نظم نواب من الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي بقيادة رئيسة مجلس النواب، النائبة نانسي بيلوسي، وقفة تكريم وتضامن مع جورج فلويد الذي قتل بعدما خنقه حتى الموت عنصر من الشرطة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" أظهر قيام نواب الكونجرس بالركوع لمدة 8 دقائق و46 ثانية كإشارة إلى الوقت الذي استمر خلاله عنصر الشرطة في خنق فلويد بركبته، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبعد مضي الوقت قام النواب بالنهوض لكن رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي البالغة 80 عاما عجزت عن النهوض ما استدعى ذلك مساعدتها، حيث قالت إنها غير قادرة على النهوض بسبب ارتدائها للكعب العالي.

وشاركت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقي الأصل جورج فلويد، خارج مبنى الكابيتول.

وظهرت بيلوسي، في مقطع فيديو، وهي تتجول خارج مبنى الكابيتول، حيث كان مئات المتظاهرين حاضرين. وشوهدت مع وجود جهاز أمني كبير وكانت تلوح للمتظاهرين.

​واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".