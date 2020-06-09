خطة البرلمان: موازنة النواب الجديدة تتضمن مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الموازنة الخاصة بالبرلمان للسنة المالية الجدية 2020/2021، وتتضمن لأول مرة موازنة مجلس الشيوخ، الذي يبدأ عمله بداية العام المقبل.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، لـ"الوطن"، إنّ هناك أكثر من سيناريو، بينها تقديم موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ لأول مرة منذ إلغاء مجلس الشورى، والاحتمال الثاني أن تكون جزءا من موازنة مجلس النواب، إذ لم ينته قانون الشيوخ بالبرلمان حتى الآن، على أن يتم فصل موازنة الشيوخ بمجرد تشكيله بموازنة مستقلة عن موازنة النواب.

وأضافت مصادر برلمانية، لـ"الوطن"، أنّ موازنة مجلس النواب الجديدة تتجاوز مليار ونصف المليار جنيه، مقابل مليار ونحو 300 مليون جنيه في الموازنة الحالية.

وعن فصل موازنة مجلس النواب عن مجلس الشيوخ بعد إنشاء الأخير، قالت المصادر إنّ إجراء الانتخابات للمجلسين ستتم في التوقيت ذاته، وتقسم الموازنة وفق ما يتم من إجراءات عقب إنشاء الشيوخ، خاصة أنّ قانون الشيوخ نص على إعادة العاملين بالشورى السابق إلى الشيوخ، ما سيكون له أثر كبير، خاصة أنّ 70% من موازنة البرلمان تتمثل في الأجور.

وتوقعت مصادر عرض موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ عن النصف الثاني من الموازنة الجديدة التي تبدأ يناير المقبل، تسلم لمجلس النواب حتى بداية عمل البرلمان الجديد بغرفتيه وعمل التقسيم المالي والإداري وهو السيناريو الاقرب، كما تتضمن الموازنة الحالية موازنة مجلس النواب الحالي والمقبل، إذ تنتهي مدة البرلمان الحالي في يناير المقبل، ليبدأ مجلس النواب الجديد والمتوقع نقله إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.