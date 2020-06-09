وزير الكهرباء: أتابع شكاوى المواطنين بنفسي

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات أخرى.

وأضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي لإعلان شرائح الأسعار الجديدة، أنّ خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في 2015، وكان مخططا أن تنتهي في يوليو 2019، بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات.

وتابع وزير الكهرباء، أنّه مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجّه الرئيس بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

وأشار إلى أنّ جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، وأنّه يتابع شكاوى المواطنين بنفسه.