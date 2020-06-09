شاكر: إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مطلع يوليو

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنّه سيتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء رسميا اعتبارا من الشهر المقبل، وفتح باب تلقي طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة بدءا من 1 يوليو.

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أنّ هناك 5 آلاف مواطن استخدم خدمة شحن عداد الكهرباء بالهاتف المحمول، لافتا إلى أنّه سيكون متوفر كروت nfc بشركات التوزيع بدءا من 1 يوليو.

وتابع وزير الكهرباء، أنّ مصر تقدمت 68 مركزا خلال الـ5 سنوات الماضية.