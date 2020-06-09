نجم هاري بوتر يدعم المتحولين جنسيا

نشر دانيال رادكليف، نجم سلسلة أفلام هاري بوتر، مقالا عبر أحد المواقع، قال فيه "إن النساء المتحولات جنسيا من النساء"، وأضاف "دانيال": "وأي بيان يخالف ذلك يمسح هوية وكرامة المتحولين جنسياً ويتعارض مع جميع النصائح التي تقدمها جمعيات الرعاية الصحية المهنية التي لديها خبرة أكبر بكثير في هذا الموضوع".

وبحسب موقع Vatiety ذكر الممثل البالغ من العمر 30 عامًا أن 78 ٪ من المتحولين جنسياً أبلغوا عن تعرضهم للتمييز بسبب هويتهم الجنسية.

وكتب رادكليف: "من الواضح أننا بحاجة إلى بذل المزيد لدعم المتحولين جنسياً، وعدم إبطال هوياتهم، وعدم التسبب في مزيد من الضرر الواقع عليهم".

وولد دانيال رادكليف عام 1989، في لندن، وشارك في أكثر من 40 عملا فنيا تتنوع بين المسلسلات والأفلام، آخرها المسلسل التلفزيوني Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend.