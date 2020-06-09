496 إصابة بفيروس كورونا في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات في البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بيانها اليومي حول مستجدات الوباء، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم، أن الحالات الجديدة توزعت على حالتين في عدن، وخمس إصابات في كل من لحج وتعز.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (496) حالة بينها (112) وفاة و(23) حالة شفاء، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولي حول تفشي الفيروس بمناطق الحوثيين. كما اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان صنعاء.