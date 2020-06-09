وزيرة التخطيط متحدثا رئيسا في ندوة الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة

تشارك بعد قليل، هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور 100 من ممثلي شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية.

وتضم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في عضويتها نحو مائة شركة تعمل في العديد من المجالات والقطاعات منها: الصناعة والتجارة والخدمات المالية واللوجيستيات والنقل والتشييد والبناء والسياحة والتعليم والصحة وغيرها.

تأتي الندوة في ضوء ما تشهده مصر من تقدم كبير في تحقيق دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومع ظهور التحديات المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات، وممع اضطر بعضها إلى تقليص حجم أعمالها، ولذلك قدمت الدولة الدعم المستمر لهذا القطاع، لتجنب أي قفزات في معدل البطالة.