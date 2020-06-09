وزير الخارجية البريطاني يرحب بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا

رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان اليوم، أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك قضية "سد النهضة".

كما أن الوزيران بحثا أيضا سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" العالمي.

كما أعرب الوزير البريطاني عن شكره لوزير الخارجية سامح شكري، على مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة اللقاحات" العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو، والتي أكد فيها على أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.