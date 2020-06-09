أسيوط تستغل أوقات الحظر في أعمال التطهير والنظافة للوقاية من كورونا

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملات لرش وتطهير ونظافة عدد من شوارع وميادين حي غرب أسيوط، وذلك بناءًا على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستغلال ساعات الحظر خلال الفترة المسائية في تنفيذ مثل تلك الحملات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مساء أمس شهد تنفيذ حملات رش وتطهير ونظافة للمنشآت والمرافق وبعض شوارع وميادين بحي غرب أسيوط، حيث تم استهداف ميدان عمر مكرم، ومنطقة جامعة أسيوط، وميدان سيتي والمنطقة المحيطة به، فضلًا عن رفع القمامة وإزالة الأتربة من أماكن تجمعها.

وأكد المحافظ شن مثل تلك الحملات بالمراكز والقرى بقيادة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، خاصة على المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمديريات والإدارات الخدمية التي تشهد ترددًا مكثفًا للمواطنين.