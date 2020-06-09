ضبط  تشكيل عصابى بسوهاج تخصص فى سرقة مهمات السكك الحديدية والإتجار فيها بالإشتراك مع موظف بالهيئة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة مهمات هيئة السكك الحديدية لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومى وسلامة المواطنين.. فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم حارس خاص لموقع مخازن قضبان بالسكة الحديد بناحية برديس بدائرة المركز) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات هيئة السكة الحديد "قضبان، فلنكات" بقصد التربح.. وقيامهم بتقطيع قضبان السكه الحديد بناحية برديس بدائرة المركز، تمهيداً لبيعها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل حال إستقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محمل عليها (قطع حديدية "أجزاء قضبان" وزنت جميعها 12طن- مبلغ مالى من حصيلة الإتجار فى المسروقات – عدد أنبوبة أكسجين وغاز – عتلة حديدية لقطع المعادن – عدد "6" هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات).

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع موظف بالسكة الحديد "ملاحظ خط" (هارب) وقيامهم بتقطيع القضبان الحديدية بقصد بيعها نظير مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.. وأضاف أحد المتهمين (الحارس المشار إليه) بقيامه بتسهيل عمليات السرقة لباقى المتهمين بحكم عمله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.