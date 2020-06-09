حبس موظف بالصحة زوّر شهادات طبية مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، حبس موظف بأحد مكاتب الصحة 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بتزوير وتقليد الشهادات والتقارير الطبية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

بدأت الواقعة عندما وردت تحريات ومعلومات مؤكدة من فرع الإدارة بغرب الدلتا، بقيام موظف بأحد مكاتب الصحة بالإسكندرية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وسبق اتهامه فى قضية أقراص مخدرة، بتزوير وتقليد الشهادات والتقارير الطبية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عُثر على كمية كبيرة من الشهادات المرضية المزورة خالية البيانات، ومنسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية.

كما عُثر على مجموعة من شهادات الفحص الطبي الخالية البيانات، ومنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، وكذلك مجموعة من بطاقات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى مكاتب الصحة، إضافة إلى شهادات إجازات مرضية خالية البيانات ومنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، ومعدة لتقديمها لبعض الجهات، وجميع هذه المستندات مزورة.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من العثور على العديد من الأجهزة المستخدمة فى نشاطة الإجرامى، منها جهاز كمبيوتر، وطابعة ألوان، وفلاش ميمورى، وبفحصها تبين احتوائها على ملفات تتضمن المستندات المزورة وأختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى وقيامه باصطناع تلك المستندات والأختام.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.