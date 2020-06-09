"العلميين" تطرح مواد التطهير لصحفيي الإسكندرية بسعر التكلفة

وافق مجلس نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، على الطلب المقدم من الزميل إسلام أبازيد، الصحفي بجريدة البوابة، بشأن فتح باب التعاون مع الجماعة الصحفية، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء نقابة الصحفيين، للحصول على ما يتم طرحه من مواد تطهير، وكمامات طبية بأسعار التكلفة.

وأكد "أبازيد"، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الزملاء الصحفيين وأسرهم بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه كان حريص على التعاون مع أهل الخبرة، في مجال مواد التطهير والكحول، ممثلة في نقابة العلميين، لامتلاك أعضاءها تجارب واسعة في هذا المجال.

وأعرب الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس اللجنة العلمية بنقابة المهن العلمية بالاسكندرية، عن ترحيبه بالتعاون مع الصحفيين، لافتا إلى أن روح التعاون ستظل مستمرة بين العلميين وأبناء الجماعة الصحفية.

وبمقتضى هذا التعاون، يتم طرح عبوات كحول 1 لتر بسعر 80 جنيه، وكمامات مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك عبوات كحول 100 جرام، بسعر 13.5 جنيه، وهاند جيل 75 مللي بسعر 15 جنيه.