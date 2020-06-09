سمير غانم ينتظر عودة المسرح لاستئناف عرض "لما الزهر يلعب"

ينتظر الفنان سمير غانم، استئناف عرض مسريحته "الزهر لما يلعب"، بطولته وشيرين، والتي من المنتظر عرضها مع عودة النشاط المسرحي خلال أيام.

وكانت انطلقت أولى ليالي عرض المسرحية في 23 يناير الماضي وحققت نجاحا كبيرا أثناء عرضها، وعرضت المسرحية على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، وشارك في بطولتها كل من إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد.

مسرحية "لما الزهر يلعب" تصميم ديكور حازم شبل، وكلمات الأغانى إسلام عفيفى، وألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، وتصميم استعراضات أحمد يونس، وتصميم ملابس هالة الزهوى، ومن إخراج طارق الأبيارى ومن تأليف أحمد الإبياري.