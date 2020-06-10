التقديم ينتهي آخر يونيو.. كيفية الاشتراك بمسابقة "اخدم بلدك بفكرة"

صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن عدد المتقدمين في مسابقة "اخدم بلدك بفكرة" التي ينفذها الجهاز بلغ 241 متقدمًا منهم 140 متقدمًا يعملون بالقطاع الحكومي و101 يعملون بالقطاع الخاص، وذلك منذ فتح باب التقدم في 5 مايو وحتى 30 يونيو الحالي عبرالرابط: http://innovate.caoa.gov.eg/.

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات التقدم للمسابقة وفقًا للموقع الرسمي لجهاز التنظيم والإدارة على النحو التالي:

- يجب أن تكون الفكرة واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق.

- أن يتم تحديد المستفيدين من الفكرة سواء جهات أو أفراد بدقة.

-أن تتضمن الفكرة بيانا بالتكلفة المقدرة للتطبيق وكيفية تدبير التمويل.

- أن تحتوي الفكرة على إطار زمني محدد للتنفيذ.

- أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائد المترتبة على تطبيقها.

- أن يتم مراعاة الآثار والمخاطر المحتملة عند تنفيذ الفكرة.

مراحل إجراء المسابقة

- يتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل 20 مقترحاً تنطبق عليهم الشروط لتقديمهم عرضا أمام اللجنة التي سيشكلها الجهاز.

- ثم يتم التواصل مع الوزارات المعنية بالأفكار المقدمة لتقييمها وتوضيح إمكانية تطبيقها.

- إعلان الفائزين ومنحهم جوائز قيمة.

يمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة بشكل فردي أو كفريق عمل، وينبغي عليهم إرفاق الملفات بصيغة PDF.

عناصر إعداد المقترح الإبداعي

- المقدمة: 400 كلمة.

- الحلول المقترحة: 400 كلمة.

- العوائد: 200 كلمة.

- التكلفة المالية: 200 كلمة.

- الإطار الزمني للتنفيذ: 100 كلمة.

- الجهات المسئولة عن التنفيذ: 100 كلمة.

- التحديات والمخاطر: 200 كلمة.