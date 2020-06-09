اخترق الحظر.. إخلاء سبيل "عريس النورس" في الإسماعيلية بكفالة مالية

قرر المستشار أحمد عطية قاضي التجديدات بمحكمة الإسماعيلية، إخلاء سبيل "محمد. س" المتهم بإقامة حفل زفافه في قرية النورس أثناء فترة الحظر بكفالة 4 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكان المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، قرر حبس "محمد. س" نجل رجل أعمال بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب اتهامه بإقامة حفل زفاف في فيلا والد العروسة بقرية النورس.

وتعود أحداث القضية إلى يوم الجمعة الماضي، عندما تلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد إقامة حفل زفاف لنجل أحد رجال الأعمال في الإسماعيلية، بحضور بعض لاعبي النادي الإسماعيلي وعدد كبير من مشاهير كرم القدم، ومطربي المهرجانات منهم عمر كمال وآخرين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وأنهت الحفل وحررت محضرا بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل متهعد الفراشة من سراي النيابة بكفالة 2000 جنيه، لمشاركته في أعمال تجهيزات الإضاءة والفراشة داخل حديقة الفيلا.