بعد حديث الوزير عنه.. ما فائدة تعميم برنامج القراءة الموحد للكهرباء؟

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ القراءة الموحدة لن تقضي على الأخطاء تماما، لكن ستساهم في حلها بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنّ شركة شعاع التي تسجل القراءة، تصوّر العداد وترسل الصورة لشركات الكهرباء، ونسخة منها للوزارة لضمان وجود نسخ من قراءات المواطنين.

وأكد شاكر أنّ برنامج القراءة الموحد سيحل أزمة الفواتير الخاطئة، والقراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشيرا إلى أنّه يتابع شكاوى المواطنين بنفسه.

ماهو برنامج القراءة الموحد؟

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في يونيو 2019 إجراء تجارب لإطلاق برنامج "القراءات الموحد" للعدادات القديمة، لتقليل أخطاء قراءات العدادات.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت بدء تطبيق برنامج القراءة الموحد لعدادات الكهرباء، والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة وذلك بحلول منتصف عام 2020.

ويتيح البرنامج القضاء على أخطاء الفواتير العادية، وتحقيق الدقة في القراءات، ومنع التدخل البشري، وتقليل مدة القراءة، إلى جانب ضمان إصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الحقيقي، خاصة أنّ شركات الكهرباء تعاني نقصا في أعداد الكشافين.

كما أنّ البرنامج، بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء، يجعل الموظف يلتقط قراءة العداد لحظيا ويرسل صورة له للشركة، الأمر الذي يفيد في حالات الأعطال والسرقات والقراءة الشاذة، ويتيح عدم التدخل في تعديل القراءة، أو إدخال القراءات من جانب مسؤول غرفة القراءة في الإدارات التجارية في شركات توزيع الكهرباء، أو الشركة الخاصة التي تتولي قراءة العدادات حالياً.

كما يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب الكشافين، عبر التأكد من ذهابهم إلى منازل المواطنين فعلا لتسجيل القراءة الحقيقية وتصويرها وتسجيلها مباشرة في البرنامج.