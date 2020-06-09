الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يقلل أخطاء الفواتير ولا يقضي عليها

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ القراءة الموحد لن تقضي على الأخطاء تماما، لكن ستساهم في حلها بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنّ شركة شعاع التي تسجل القراءة، تصوّر العداد وترسل الصورة لشركات الكهرباء، ونسخة منها للوزارة لضمان وجود نسخ من قراءات المواطنين.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفي لإعلان الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أنّه يعترف بأنّ هناك مشكلات فواتير الكهرباء التي تتلقاها الوزارة، ومعظمها يكون المشترك على حق.

وأكد أنّ برنامج القراءة الموحد سيحل أزمة الفواتير الخاطئة، وجميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها، مشيرا إلى أنّه يتابع شكاوى المواطنين بنفسه.