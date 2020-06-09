في يوم ميلاده.. تعرف على جوني ديب صاحب الألف وجه والذي لا تهمه الجوائز

"الجوائز ليست مهمة بالنسبة لي، فعندما أقابل طفلاً في العاشرة من عمره يقول، أنا أحب الكابتن جاك سبارو، هذا هو السحر الحقيقي".. جملة قالها الفنان جوني ديب الممثل غريب الأطوار الذي وصفه جمهوره بأنه صاحب الألف وجه.

ولد جوني ديب يوم 9 يونيو 1963، بولاية كنتاكي بأمريكا، وعاش بعدها فترة في فلوريدا، ترك المدرسة عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، ثم اتجه لعالم الموسيقى وشارك في إنشاء الفرقة الغنائية "The Kids".

وأول الأفلام التي شارك فيها جوني ديب، كان "A Nightmare on Elm Street" عام 1984، وفي فترة الثمانينات، شارك في مجموعة من الأفلام المسلسلات منها "Hotel" ،"Platoon" وغيرها.

بينما شهدت فترة التسعينات تألقا لافتا للنجم صاحب الألف وجه، حيث شارك في أعمال مميزة منها"What's Eating Gilbert Grape ،Dead Man ،Nick of Time".

وشارك جوني ديب عام 1997 في فيلم دوني براسكو أمام النجم آل باتشينو، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقتها وتخطت أرباحه الـ 120 مليون دولار، وفي نفس العام جسد بطولة فيلم "الشجاع".

وفي عام 2000 شارك النجمة جوليت بينوش بطولة فيلم Chocolate، وفي عام 2003، قدم واحدا من أفضل أدواره وأشهرها، حيث جسد "جاك سبارو" في فيلم قراصنة الكاريبي، التي تخطت إيراداته الـ 650 مليون دولار.

وبعد النجاح الساحق لقراصنة الكاريبي، قدم "ديب" عدد من الأجزاء الأخرى التي لاقت نجاحا في أعوام 2006، 2007، 2011، 2017.

وترشح جوني ديب لجائزة أوسكار 3 مرات، قراصنة الكاريبي عام 2004، وFinding Neverland عام 2005، وفيلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street لكنه لم يحصدها ولا مرة.

كما ترشح لجائزة جولدن جلوب 10 مرات وحصدها مرة واحده، وترشح لبافتا 3 مرات، ومن أشهر أفلامه" City of Lies Black Mass ،Transcendence ،The Tourist".

وعلى الرغم من الشهرة والنجومية الطاغية لديب، إلا أنه قال في أحد اللقاءات: "أنا خجول، أشعر بجنون العظمة، أكره الشهرة. لقد فعلت كل ما بوسعي لتجنبها" ونشرها موقع IMDB.

أما آخر أفلام ديب كان Minamata.