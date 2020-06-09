مصادر: سعد الصغير يتدخل لإنقاذ والدة المطرب شيكو المصابة بكورونا

علمت "الوطن" أن الفنان سعد الصغير، أول من تحرك من أجل إنقاذ والدة المطرب الشعبي شيكو، الذي كان قد بث أمس فيديو وهو يبكي بسبب عدم قدرته على إنقاذ والدته التي أصيبت بفيروس كورونا.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن سعد كان أول من تواصل مع شيكو، وقام بمساعدته بنقل والدته إلى أحد مستشفيات أكتوبر لكي يتم إجراء التحاليل والفحوصات لها.

يذكر أن شيكو كان قد بث فيديو في سيارته وهو منهار ويبكي بسبب عدم معرفته بالخطوات اللازمة لمساعدة والدته المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال فيه: "أعمل إيه أمي تعبانة، مش لاقي حد يساعدني، وأمي هتموت مني، وكل ما أكلم حد بيهرب مني، أنتو عايزين إيه، وأمي بتموت أبوس رجليكم أقفوا جمبي حد يساعدني".