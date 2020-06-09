المحافظين: القائمة النسبية تتيح التمثيل النيابي للأحزاب

قال أحمد حنتيش نائب رئيس حزب المحافظين، إنّ اعتماد قوانين الانتخابات على النظام الأغلبي سواء بالقائمة المطلقة المغلقة أو الفردي سيؤدي لإنتاج مجالس نيابية لا تعبر عن التعددية السياسية ولا ترقى لطموح المواطن.

وأضاف حنتيش، لـ"الوطن"، أنّ الثابت في الفكر السياسي هو مشاركة المواطن، ولا يمكن تشريع قانون ينظم أي عملية انتخابية دون أن تكون المشاركة السياسية للمواطن هي الغاية منه، أو أن تكون التعددية السياسية والحزبية الإطار الحاكم لصياغته.

وتابع أنّ المجالس المنتخبة ما هي إلا تعبير عن الإرادة العامة لجموع المواطنين، والتشريعات التي تنظمها ما هي إلا إجراءات لإنفاذ هذه الإرادة، ولا بد من إعادة النظر في النظام الانتخابي في قانون مجلس النواب واعتماد القائمة النسبية بدلا من المطلقة.

وأكد حنتيش أنّ القائمة المطلقة تهدر أصوات الناخبين لصالح تيار واحد، أما النسبية فتعطي المواطن حرية الاختيار من يمثله في المجالس المنتخبة من بين القوائم المتنافسة، كما تعزز التعددية الحزبية ومبدأ المشاركة.

وأشار إلى أنّ النظم الانتخابية تخضع لأولوية كل مرحلة ونظام القائمة بالتمثيل النسبي نراه هو النظام الأمثل الذي يحقق إتاحة فرص التمثيل النيابي للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، طبقا لعدد أصوات الناخبين التي يحصل عليها دون إقصاء لأحد.

ونوه حنتيش بأنّ نظام القائمة النسبية يعيد الحياة الحزبية إلى الشارع المصري، بما ينعكس إيجابيا على الاستقرار ويدفع المواطنين للإقبال على المشاركة في الشأن العام.