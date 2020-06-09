بعد التكليفات الرئاسية.. مشكلات الأسمنت والحديد أمام صناعة النواب

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنّ اللجنة وضعت على جدول أعمالها بصفة عاجلة، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، فيما يتعلق بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، لدورهما المهم في النهوض بالاقتصاد القومي، باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عمليات التنمية

وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ اللجنة توجه الدعوة للدكتور للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لحضور اجتماعاتها لدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب، ومعرفة خطط الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسة خاصة فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية الحالية لمختلف المشروعات الصناعية العاملة في هذا المجال، ومعرفة هياكل تكاليف الإنتاج ودراسة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسويق فائض الإنتاج للتصدير مع تعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة.

وتابع أنّ اللجنة تهدف من هذا الملف، إلى تحويل مصر لمركز إقليمي كبير في مجالات صناعات الأسمنت والحديد، لتكون دولة كبيرة في تصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والأفريقية ومختلف الأسواق العالمية، خاصة أنّ مصر تمتلك الثروات البشرية والطبيعية في هذه الصناعات.