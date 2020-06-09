الأزهر: وفرنا كاميرا بسماعة للتسهيل على الطلاب في الامتحانات الشفهية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنّه بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، راعينا في جدول الامتحانات لهذا العام الاستجابة لشكاوى التي قدمها الطلاب أو أولياء أمورهم، وجرى تعديل الجدول، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة للطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

وأوضح وكيل الأزهر أنّه فيما يتعلق بالاختبارات الشفهية، وجدنا أنّه لا يمكن إلغاؤها، باعتبارها أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب، إلا أننا عملنا على توثيق الامتحانات الشفهية صوتا وصورة، ووفرنا كاميرا بسماعة يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أنّ عدد الطلاب في الامتحانات الشفهية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، والامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن الطلاب.