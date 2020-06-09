تفاصيل شنق عجوز على يد صديق حفيدها بالقاهرة

تخلص عاطل من حياة جدة صديقه لسرقة شاشة تلفزيون، وتبين من التحريات أن المتهم شنق المجني عليها بواسطة إيشارب تم ضبطه واعترف بالجريمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبها سحجات وكدمات حول العنق وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام ابنها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بدافع السرقة، وأضاف بأنه نظرًا لوجود علاقة صداقة بينه وبين حفيد المجنى عليها وإحتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها لقضاء طلباتها فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها بقتلها، وبتاريخ الواقعة توجه لشقة المجنى عليها وعقب دخوله قام بالإجهاز عليها وخنقها فأودى بحياتها واستولى على المسروقات وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات (شاشة تليفزيون، فلاشة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.