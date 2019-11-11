الإعلان عن الانتحار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شيء جديد أضيف لمساوئ الـ سوشيال ميديا، مؤخرا، فبعد أن كانت تختص بالتواصل الاجتماعي بين الأفراد، أصبح روادها يستخدمونها في أشياء كثيرة، بينها الإعلان عن الانتحار، وهو ما حدث، أمس الأحد، بإقدام شاب على الانتحار خلال بث مباشر عبر فيسبوك.

وتستعرض "الوطن" القصة الكاملة لانتحار شاب عبر فيسبوك:

شاب يشنق نفسه في بث مباشر على فيس بوك

تخلص شاب يدعى "إسلام"، سائق "تًوك توك"، ويقيم بشارع النيل المجاور لمنطقة المرور بمدينة السلام، من حياته، صباح أمس، شنقا في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعدما صنع الضحية مشنقة داخل غرفته بشقته في منطقة السلام.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أن أصدقاء المجني عليه شاهدوه من خلال موقع التواصل الاجتماعي وهو معلق في المشنقة عبر بث مباشر.

وأضافت التحريات، أن أسر زملاء القتيل أسرعوا لمنزله ووجدوا شقيقه الأكبر يجلس في الصالة وعندما أخبروه اقتحموا غرفة الضحية فعثروا عليه.

تحريات النيابة: المنتحر كان يتعاطى الاستروكس

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض وفاة الشاب الذي شنق نفسه بمنطقة السلام، وتبين من التحريات أن الضحية تخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بعد تناوله مخدر "الاستروكس"، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بوصول أحد الأشخاص حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة القسم، متوفى صحبة شقيقه (عامل ومقيم بذات العنوان)، وبعض من أصدقاء المتوفى.

شقيق منتحر السلام: فوجئت بأصدقاءه يقولون "إلحق أخوك شانق نفسه"

قال شقيق الشاب المنتحر داخل منزله في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه كان يجلس في صالة الشقة التي يعيشان فيها بصحبة أفراد أسرته أثناء حدوث الواقعة.

وأضاف في محضر الشرطة، أنه فوجئ بأصدقاء المجني عليه يحضرون إلى المنزل ويقولون له: "إلحق أخوك شانق نفسه، وطالع بث مباشر على الصفحة الخاصة به بالفيس بوك"، موضحا أنه كسر باب الغرفة الخاصة بشقيقه الأصغر، ووجده معلقا في مشنقة بالسقف، وأمامه الهاتف المحمول الخاص به، فحمله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف أصدقاء الضحية أن المجني عليه اعتاد على تناول مخدر الاستروكس، وأنه تناوله قبل أن يتخلص من حياته، بينما أكد شقيقه أنه لا يوجد أي خلافات مع أحد.

وقررت النيابة تسليم الجثمان إلى أسرة القتيل والتصريح بدفنها وما زالت التحقيقات مستمرة.

جيران منتحر السلام: افتكرناه بيهزر ومعندوش خلافات مع حد

محمد محيي، أحد أهالي المنطقة، قال إنه يعرف إسلام منذ عدة سنوات، حيث يعيش في مساكن النيل بالقرب من "عزبة القرود"، منذ حوالي ربع قرن، لافتًا إلى أن "إسلام" كان يعيش رفقة شقيقيه الأكبر والأصغر.

وأضاف لـ"الوطن" أنه لم يعرف عن "إسلام"، الذي كان يعمل سائق "توك توك"، أي خلافات مع أحد، فعلى الرغم من أنه معروفٌ بينهم إلا أنه لم يكن من معتادي الجلوس كثيرًا مع الآخرين "كان آخره يقعد 5 دقايق، ومكانش بيسهر معانا"، كما أنه لم يسمع في المنطقة عن أي مشكلات أو خلافات بينه وبين أشقائه.

وتابع أن آخر مرة رأى فيها "إسلام" كانت أول أمس: "سلم عليا وأنا قاعد على القهوة عادي يعني وهزرنا شوية ومشي"، حيث لم يظهر عليه أنه كان مهمومًا أو حزينًا، مؤكدًا أنه لم يره من قبل يشرب "الاستروكس"، كما أنه فوجئ بفيديو الانتحار "كنت فاكره بيهزر".

أحمد غزال، أحد أهالي المنطقة، قال إنه لم يعلم عن أي مشكلات أو خلافات بين الضحية وبين شقيقيه أو أحد آخر، على الرغم من أنه يعرفه منذ وقت طويل، مؤكدًا أن "إسلام" لم يكن من ذلك النوع الذي يدخل في صدامات مع الآخرين.

وأوضح لـ"الوطن"، أنهم فوجئوا بالـ "فيسبوك لايف"، الذي انتحر خلاله ولم يصدقوا في البداية، إلا أن الامر حدث بالفعل، لافتًا إلى أنه كان شخص "غلبان ومحترم".

نفسيون يحللون انتحار شاب السلام في "فيس بوك لايف"

الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، قال إن المنتحر وقع تحت تأثير إدمانين، إدمان "السوشيال ميديا"، وإدمان "الإستروكس"، وكان لهما تأثيرهما النفسي الذي ربما يكون دفعه لتوثيق انتحاره بـ"لايف فيسبوك".

وأضاف "هاني" لـ"الوطن": "الاستروكس يسبب حالة من فقدان الوعي والتفكير والاتزان النفسي والثبات الانفعالي، كما أنه يسبب تهيؤات وميول انتحارية"، لافتًا إلى أن حادث انتحار أحدهم يسبقه دومًا كثير من التفكير والتراجع والتجارب الفاشلة، إضافة إلى التفكير في طريقة الانتحار التي يريد أن تصل بها رسالته بشكل قويٍ عقب موته.

إدمان "السوشيال ميديا" أتاح للمنتحر وسائل اختيار الطريقة التي ينتحر بها، حسب الاستشاري النفسي، وبما أن الانتحار في "لايف" على الفيسبوك حدث مؤخرًا في مصر، كما تكرر في عدة دول وتنتشر الفيديوهات الخاصة بتلك الحالة على "يوتيوب" وتويتر، فكان من السهل تأثره بها واختيار تلك الطريقة.

وتابع: "لا بد أن يكون تناول جرعة مكثفة من الاستروكس قبل الانتحار بتلك الطريقة حتى لا يشعر بالموت، وهو ما يطلق عليه (الموت البارد)، ويتمكن من إيصال رسالة انتحاره لأهله وأصدقائه، ويؤرخ موته، لتصبح قيمته أكبر من حياته".

طبيب نفسي عن منتحر السلام: عصابي يقلد أفعال الآخرين ويريد إيصال رسالة قوية

من جانبه يرى الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن المنتحر بتلك الطريقة عبارة عن شخصية "عُصابية"، وهي الشخصيات التي تلجأ لتقليد غيرها، كما أنه مدمن لمواقع الـ سوشيال ميديا ويستخدمها بكثرة ويتابعها باستمرار.

وأضاف فرويز لـ"الوطن" أن واقعة الانتحار "لايف" تكررت من قبل وحازت على ضجة كبيرة، ربما يكون رآها المنتحر الطريقة الأفضل لإيصال رسالة انتحاره لأهله وأصدقائه، لافتًا إلى أن أنه لا بد أن يكون وقع تحت ضغوط كبيرة نتيجة إدمانه "الاستروكس"، وفقد الاتصال مع من حوله، ليختار طريقة صادمة لموته تستطيع توصيل رسالته.

النيابة تسلم جثمان منتحر السلام لأسرته

وكشف أصدقاء الضحية، أن المجني عليه اعتاد على تناول مخدر "الاستروكس"، وأنه تناوله قبل أن يتخلص من حياته، بينما أكد شقيقه أنه لا يوجد أي خلافات مع أحد، وقررت النيابة تسليم الجثمان إلى أسرة القتيل والتصريح بدفنها ومازالت التحقيقات مستمرة.

كلاكيت تاني مرة.. واقعة سابقة في الانتحار عبر بث مباشر بـ فيسبوك

يذكر أن تلك الواقعة تكرت في يوليو الماضي، حينما انتحر شاب بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر بلمشط بمركز منوف بمحافظة المنوفية، احتجاجًا على معاملة والده له.

واستخدم الشاب المنتحر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب منشورا قال فيه إنه "لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له"، مطالبًا أصدقائه بمسامحته.