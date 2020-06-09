جوني ديب 2020.. الانضمام لـ إنستجرام وعرض Minamata ببرلين السينمائي

يتم اليوم الثلاثاء، النجم الأمريكي حوني ديب عامه الـ 57، وشهد عام 2020 رجوعا قويا للفنان صاحب الشعبية الواسعة والملقب بصاحب الألف وجه.

فبعد فترة من التخبط في حياته، بسبب مشاكله مع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، والتي أثرت على إنتاجه الفني.. عاد "جوني" بقوة من خلال فيلمه "Minamata"، والذي عرض في مهرجان برلين السينمائي هذا العام في الدورة الـ70، لأول مرة بقسم "جالا"، Gala Berlinale Spsecial.

وأشاد الحضور بالمهرجان بالفيلم الذي حقق تقييما عاليا على موقع السينما IMDB، وصل إلى 7.4 من 10.

Minamata من إخراج أندرو ليفيتاس وتدور قصة الفيلم حول عودة مصور الحرب دبليو يوجين سميث إلى اليابان حيث يوثق التأثير المدمر للتسمم في المجتمعات الساحلية، بحسب موقع IMDB.

يشارك في بطولة العمل كل من Bill Nighy وHiroyuki Sanada، أما مدة الفيلم ساعة و55 دقيقة، وجرى تصويره في صربيا واليابان.

وفي العام الجاري أيضا، شهد دخول الفنان جوني ديب، عالم التواصل الاجتماعي لأول مرة، حيث أنشأ حسابا بموقع إنستجرام ويتابعه أكثر من 5 مليون شخص.