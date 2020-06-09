وفق تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط"المصرية للاتصالات ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

أصدرت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في عددها للشهر الجاري قائمتها التي تتضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، وجاءت الشركة المصرية للاتصالات، ضمن خمس شركات مصرية أخرى، على هذه القائمة، وأشادت فوربس في تقريرها بالدور الكبير الذي تؤديه الشركة المصرية للاتصالات في تحقيق النمو لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

كما أشارت المجلة في تقريرها إلى نجاح الشركة المصرية للاتصالات في تحقيق أعلى أرباح في تاريخها خلال عام 2019، حيث تجاوزت الأرباح 280 مليون دولار، كما أشار التقرير إلى أن المصرية للاتصالات تعد أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، بعد إطلاقها خدمات الهاتف المحمول مع علامتها التجارية الجديدة WE في سبتمبر من عام 2017.

يذكر أن قائمة فوربس لأقوى الشركات في الشرق الأوسط تضم أكبر الشركات وأكثرها قوة ونجاحاً في قطاعاتها، والتي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظـ حيث يتم تصنيف الشركات وفق معايير محددة تشمل قيمتها السوقية، وحجم المبيعات، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول.