9 يوليو.. موعد نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، جلسة 9 يوليو المقبل، لنظر الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

جاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء وعددهم يقارب 7 آلاف طبيب بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا، بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.