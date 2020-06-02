أبو عميرة: المليجي خسر الطعن على فرض الحراسة القضائية بنقابة العلميين

قال الدكتور محمد غريب أبو عميره وكيل نقابة العلميين، إنه قد صدر حكم محكمة مجلس الدولة أمس بعدم الاختصاص في الأشكال المقام من الدكتور السيد عبد الستار المليجي، بوصفه نقيبا للعلميين، ضد حكم الحراسة القضائية.

وتابع غريب، في تصريح خاص، "وبذلك انتهى المعوق في إجراءات تنفيذ حكم الحراسة وأصبح من حق الحارس القضائي البدء في إجراءات تنفيذ حكم الحراسة واستلام مقرات النقابة، والتي تأخرت كثيرا بسبب جائحة كورونا وتوقف المحاكم عن العمل الفترة السابقة وبذلك انتهى الإشكال الأول".

وأشار أبو عميرة إلى أن الإشكال الثاني المقرر نظره بمحكمة الأمور المستعجلة في 13-6 هو محل نزاعات قضائية، لا يؤثر أبدا في تنفيذ إجراءات تسليم النقابة.

وتابع "وأولى خطوات الحارس القضائي بالنقابة تطهير مقر النقابة العامة التي تعددت فيه الإصابات بكورونا، وعزل المصابين والمخالطين ومنحهم إجازة طويلة لحين شفائهم والاطمئنان على صحتهم وتطهير المقر وتعقيمه حفاظا على الأعضاء الموظفين من تفشي الوباء، بخاصة بعد تعدد الإصابات بين الموظفين وعدم اتخاذ أي إجراء وقائي لحمايتهم سابقا".