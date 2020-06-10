بعد تحويل "أبوخليفة" للتأمين الصحي.. تعرف على مستشفيات العزل

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الوزارة قررت تحويل مستشفى أبوخليفة والذى يُخصص حاليا مستشفى عزل صحي بقوة 127 سريرا، إلى مستشفى طوارئ ضمن منظومة التأمين الصحى الشمل، وسوف يتم إخلاء لمستشفى بعد علاج وخروج المجموعة الموجودة حاليا بالمستشفى وشفائها مع عدم قبول أى حالات جديدة لمستشفى العزل بأبو خليفة وخاصة بعد إضافة عدد من المستشفيات لتكون مستشفيات عزل صحى لعلاج حالات كورونا.

ومن هذه المستشفيات، مستشفى الصدر بطاقة 60 سريرا، ومستشفى الحميات بطاقة 100سرير والتى تعمل كمستشفى عزل للحالات التى يتم تحويلها لمستشفى الصدر ، بجانب مبنى خاص لعزل وعلاج مصابي كورونا بمستشفى جامعة القناة بطاقة 114 سريرا، ومبنى الجراحات التكميلية بمستشفى الجامعة، إلى جانب مستشفى الإسماعيلية العام والذى تم تخصيص قسم لعزل وعلاج مصابي كورونا بطاقة 36 سريرا بينها 14 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى العزل المنزلى حيث يقوم وفد من لجنة الطب الوقائى المشكلة ضمن لجنة مقاومة فيروس كرونا بفحص الحالات بشكل يومى بالقرى والمراكز وعزل أصحاب الأعراض البسيطة منزليا ومنحهم حقيبة العلاج المنزلى وتحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى الحميات ونشر توعية من قبل اللجنة للمواطنين بالتعريف بأعراض الفيروس وكيفية التصرف فى حالة الشعور بأي أعراض، لافتا إلى أن عدد الإصابات فى الإسماعيلية أقل من محافظات أخرى، ويتم التعامل بشكل فورى مع ظهور أي حالة داخل المحافظة.

ومن جانبها قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة ودخولها فى مرحلة التشغيل التجريبي للتأمين الصحى، والذى كان مقررا فى شهر يناير من هذا العام وقبل أزمة فيروس كورونا حيث تبدأ الوزارة بعمل تجهيزات فى العديد من المستشفيات الوحدات الصحية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن المحافظة جاهزة للدخول فى منظومة التأمين الصحى بـ 20 مستشفى ووحدة صحية وهي: المستشفى العام والأورام وأبو خليفة والكلى ومستشفى فايد بالإضافة إلى 15 وحدة صحية متواجدة بالقرى والمراكز بالمحافظة، وانتهينا من 60 % تجهيزات للدخول فى المنظومة الجديدة بحسب توجيهات وزيرة الصحة.