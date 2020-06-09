"المركز القومي" يعلن عن الفائز بجائزة الترجمة عن الإسبانية

في احتفالية محدودة أقيمت بمقر السفارة الأسبانية بالقاهرة، تم الإعلان عن الفائز بجائزة الترجمة عن الإسبانية، في دورتها الثانية، والتي يقدمها المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة علا عادل، بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة.

وقالت الدكتورة علا عادل، مدير المركز القومي للترجمة في تصريح صحفي: "في إطار ما يقدمه المركز من دعم وتشجيع لشباب المترجمين، تأتي هذه المسابقة، كخطوة من خطوات هذا الدعم، حيث يتيح المركز للمترجم الفائز بالمسابقة، طباعة ونشر العمل الذي ترجمه، ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

وأضافت "أطلقنا في مارس الماضي جائزة الترجمة عن الإسبانية، بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة وتشكلت لجنة التحكيم للمسابقة من الدكتورة سلوى محمود رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور خالد عباس، والدكتورة عبير عبدالسلام، وتقدم للجائزة 15 متسابقًا، واستقرت اللجنة على منح الجائزة مصطفى محمد معوض؛ الجائزة عن ترجمته لرواية (العوالم المفقودة) من تأليف أليسون بلكس".

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة كان قد أعلن في 15 مارس 2020، عن فتح باب مسابقة الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية في مجال الأدب "السرد"، وذلك بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة.

واستمر قبول الأعمال إلى 30 أبريل الماضي، ويحصل الفائز بالمسابقة على جائزة مالية قيمتها 1500 يورو إلى جانب شهادة تقدير.