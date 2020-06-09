مبادرة "غواصين دهب لتنظيف قاع البحر" تواصل عملها لليوم الثاني

واصلت فعاليات مبادرة "غواصين مدينة دهب لتنظيف قاع البحر" عملها لليوم الثاني على التوالي، بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص و الأنشطة البحرية ومجلس مدينة دهب، ومراكز الغوص بالمدينة، بهدف تنظيف الشواطئ، وقاع البحر واستخراج الشباك التي علقت في الشعاب المرجانية.

وقال العميد عماد فكري، نائب رئيس المدينة، المشاركون في المبادرة احتفلوا باليوم العالمي للمحيطات، ورفعوا الأعلام المصرية على الشواطئ، كما قاموا بتنظيف مناطق لايت هاوس، ومجرى السيل، ومنطقة الكانيون، ومن المقرر أن تستمر المبادرة على مدار ثلاث أيام.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه جرى رفع جميع المخلفات التي جرى استخراجها من الشواطئ، وقاع البحر، لمقلب القمامة الخاص بالمدينة.