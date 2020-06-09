إزالة 18 حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراض زراعية بدمياط

نفذت الأجهزة التنفيذية في دمياط اليوم الثلاثاء حملة برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، تم خلالها إزالة ٤ حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٥٠٠ م٢ بمركز ومدينة الزرقا، وبكفر سعد تم إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية على مساحة ١٢٠ م٢ وحالة أخرى لتعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمساحة ١٤٠م٢ بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات بناء مخالف بمساحة ٢٢٥م٢.

كما تم إزالة ٥ حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٩٩ م٣ بمركز ومدينة كفر البطيخ بحملة أمس بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة ١٠ م٢ و٤ حالات تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ١٠٨ م٢ تابعة لولاية الوحدة المحلية بكفر البطيخ و السكة الحديد خلال حملة اليوم ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية ٥٦٣ حالة بكافة المراكز والمدن .