محافظ دمياط توجه رؤساء المحليات الجدد بشن حملات لاسترداد أراضي الدولة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية الجدد، والذين تم تعيينهم بالقرار الصادر الخميس الماضي من قبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأصدرت عوض عددًا من التوجيهات الخاصة بضرورة العمل وفقًا لتعليمات محددة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة العمل داخل كل وحدة محلية، وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن ضرورة التصدي الحاسم لكافة صور المخالفات والإشغالات والقضاء على العشوائية والفوضى من خلال تنظيم الحملات المستمرة.

وشددت "عوض" على ضرورة التواجد الميداني المستمر، لمتابعة تنفيذ تلك الأعمال على أرض الواقع باعتبارها العامل الأول لنجاح الجهود وتحقيق جميع المتطلبات.

كما أمرت المحافظ بضرورة استكمال أعمال دهان واجهات المباني، وشن حملات مستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والتصدى الحاسم لمخالفات البناء.

وأصدرت عوض تعليماتها الموجهة إلى رؤساء الوحدات المحلية باستكمال كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مؤكدة قيامها بجولات مفاجئة للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليهم، ولافتة إلى اتباع مبدأ الثواب والعقاب.