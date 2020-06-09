براءة أحمد عز من التعدي على شقيقة زينة في العلمين

قال المحامي أشرف عبدالعزيز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن محكمة جنح العلمين قضت اليوم، ببراءة موكله الفنان أحمد عز من اتهامه بالتعدي على زينه وشقيقتها داخل فندق بالعلمين.

وترجع وقائع القضية لشهر أغسطس الماضي عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح تبادلا للسباب بين الطرفين وقام أحمد عز بتحرير محضر في شرطة السياحة اتهم فيها شقيقة زينة بسبه وقذفه أثناء جلوسه بالفندق وأدلى بأقواله في النيابة آنذاك، وحررت شقيقة زينة أيضا محضرا اتهمت فيه "عز" بالسب والقذف وقدم كلا منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرار إحالتهما للمحاكمة أمام الجنح بتهمة السب والقذف.