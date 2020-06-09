صور.. بعد تطويره.. إقبالا على منفذ "زراعة الغربية" لبيع اللحوم

يشهد منفذ مديرية الزراعة بالغربية، لبيع اللحوم اقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك بعد أعمال تطويره، ويبيع المنفذ كيلو اللحم الجاموسي بـ 85 جنيها، و90 جنيها للبلدي، والبقري الصغير.

وقال المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة، وأن المنفذ مفتوح يوميا لاستقبال المواطنين، لافتا إلى أنه تم تجديد المنفذ حفاظا على الشكل الجمالي لشارع الجيش وتخفيف العبء عن المواطنين.

يذكر أن عدد المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بالغربية 8 منافذ لحوم حية و8 سلع غذائية، بالإضافة إلى منفذ بالمديرية لحوم حية وسلع.