محافظ الغربية يكلف "صلاح" برئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة خلفا لـ"البيه"

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الاقليم بتكليف المهندس محمد صلاح نائب رئيس مجلس المدينة بمنصب قائم بأعمال رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة خلفا للواء حاتم زين العابدين "البيه" والذي تم ترقيته الى منصب سكرتير العام بمحافظة الوادي الجديد خلال حركة المحليات الأخيرة.

جاء ذلك عقب اعتذار رئيس المدينة المكلف حديثا فى حركة المحليات الرئيس الجديد اللواء حاتم محمد نظرا للظروف خاصة على أثرها تقدم باعتذار رسمي إلي محافظ الإقليم وعدم قدرته على الاستمرار فى العمل ميدانيا.

من ناحية أخرى، شدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه من القيادات التنفيذية برئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة ورئيسا حي أول وثان المحلة بالضرورة تدشين حملات نظافة لرفع تلال وأكوام القمامة على مستوي كافة المناطق السكنية تلبية لرغبات المواطنين.

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته إلي قيادات التنفيذية بالضرور تفعيل غرفة العمليات والأزمات للإشراف على مباشرة دور مستشفيات العزل فى استقبال حالات مصابي كورونا وتوفير كافة المستلزمات الطبية والماسكات والكمامات للوقاية من أخطار تفشي عدوى "الوباء".

وأشار محافظ الغربية أنه شدد فى جولاته الميدانيه على ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات خلال التردد على مؤسسات الحكومية حفاظا على حياتهم وتوقيع غرامات فورية على المخالفين وسحب تراخيص السيارات السرفيس والملاكي فى حاله عدم الإلتزام .