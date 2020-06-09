الكهرباء: 105 جنيهات حد أقصى زيادة شهرية في الفاتورة

تحدث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن تحريك أسعار الكهرباء، الذي أعلن عنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي: "مش عاوزين نرجع للي كنا فيه من نقص للكهرباء، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإنه بدل ما نحرك الأسعار في سنتين، إننا نحركها على مدار خمس سنوات مقبلة".

وأضاف، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين: "وفي نفس الوقت لا نضيف أعباءً كثيرة على المواطنين، ولو فاتورتي عاملة 16 جنيها، هدفع 20 جنيها، ولو هدفع 37 جنيها هدفع 45 جنيها يعني زودت 8 جنيهات، و105 جنيهات أقصى زيادة في الشهر".

وتابع: "كل ما نقلل الاستهلاك هيكون المبلغ الزائد مش كتير، والدولة متحملة نحو 78 مليار جنيه، ومش عاوزين نحمل المواطن وفي نفس الوقت في أعباء والتزامات كبيرة، والوقود زاد من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لـ3 وربع دولار وهذا يمثل عبئًا على الكهرباء".