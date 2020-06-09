الكهرباء: لم تتحرك أسعار الشريحة السابعة من الاستهلاك المنزلي

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك فئات انخفضت في الأسعار الجديدة للكهرباء، وهناك فئات تم تحريكها وفئات تم تثبيتها، ومن تم ثبيته هو الاستخدامات على الجهود الفائقة والمتوسطة والعالية بما فيهم الري المتوسط، كل هذا ثابت أسعاره لمدة 5 سنوات مقبلة، والجزء الآخر الثابت هو الجزء التجاري ما عدا شريحة واحدة تم تحريكها.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الاستهلاك المنزلي للشريحة السابعة ثابتة على 145 قرشا، وهي التي تتعدى 1000 كيلو، مشيرا إلى أن هناك شرائح انخفضت وهي الاستخدامات الصناعية، وتم خفض سعر الكهرباء 10 قروش، لدعم الصناعة على مدار 5 سنوات مقبلة.

وتابع حمزة أن بعض شائعات السوشيال ميديا تروج لتأجيل رفع الدعم 3 سنوات، وهي الشائعة الناتجة عن خطأ كتبه أحد المواقع، مؤكدا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيها بتحريك الأسعار على مدار 5 سنوات وليست سنتان فقط.