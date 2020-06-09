"عبدالرازق": تعقيم الجامعة ومحطات الكهرباء بمطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن الإنتهاء من تعقيم وتطهير محطات الكهرباء وجامعة مطروح ومنازل والمخالطين للحالات المصابة بالفيروس بمناطق علم الروم والكيلو 3 فى إطار خطة المدينة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية المصالح الحكومية.

وأكد "عبدالرازق" ،اليوم، علي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات ال 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب، مشيرا إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة لرش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب.

ولفت أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .