بعد 5 سنوات وبراءة الأشقاء الثلاثة.. من قتل صاحب ورشة نزلة البطران؟

بعد مرور 5 سنوات على واقعة مقتل صاحب ورشة في نزلة البطران بالجيزة بسبب إصابته بعدة أعيرة نارية وبراءة الأشقاء الثلاثة من تهمة قتل المجني عليه، ما زالت القضية ممهورة بخاتم ضد مجهول وحبيسة الأدراج.

البداية كانت عندما لقي صاحب ورشة مصرعه وأصيب آخرون عند منطقة نزلة بطران بشارع سعد زغلول بالهرم، على يد بلطجية استأجرهم صاحب الأرض التي يقيمون عليها ورشهم، رغبة منه في إخلاء الأرض لضمها لفيلته الخاصة، وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على الأشقاء الثلاثة المتهمين في الواقعة، وأحيلوا لنيابة الهرم للتحقيق.

وتبين من التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة، أن أحد الأشقاء الثلاثة وهو صاحب الفيلا والأرض، هدم منزله القديم وبنى بدلا منه فيلا، في الوقت الذى أجَّر فيه قطعة أرض لعدد من أصحاب الورش الصغيرة.

وتابعت التحريات، أن صاحب الفيلا أراد التخلص من الورش لضم قطعة الأرض لفيلته، فهدم سقف الورش، وحاول طرد أصحابها؛ إلا أنهم اعتصموا أمام محالهم رافضين إخلاءها، مضيفة أن صاحب الأرض استأجر بلطجية يحملون أسلحة نارية، وهاجموا أصحاب الورش وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، ما أدى لمقتل صاحب ورشة وإصابة آخرين وبعرض الأشقاء الثلاثة على الجنايات أصدرت حكمها في أبريل عام 2018 ببراءة الأشقاء الثلاثة لتعود القضية من جديد إلى الأدراج وتقيد ضد مجهول.