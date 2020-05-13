بعد مرور 40 شهرا.. القاتل حراً والقضية ضد مجهول

رغم مرور أكثر من 40 شهرًا على مقتل عيد عبدالتواب شريف في الجيزة إثر إصابته بوابل من الأعيرة النارية من سلاح آلي، إلا القضية حبيسة الأدراج، ولا يزال الجاني مجهولًا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016، عندما لقي المجني عليه مصرعه بواسطه سلاح ناري في محافظة الجيزة، وتبين من التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع. ع"، 30 سنة عامل، حيث قتل المجني عليه عيد عبدالتواب شريف، عمدًا مع سبق الإصرار، لوجود خلافات سابقة بينهما، وقيام المجني عليه بسباب جماعي لأهل المتهم إثر مشادة كلامية بينهما، فأثار ذلك حفيظة المتهم وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه، وأطلق عليه الأعيرة النارية فوقع قتيلًا.

وذكر التقرير الشرعي أن المجني عليه توفي إثر إصابة نارية حيوية بيسار الصدر، ما أحدثت تهتكًا بعضلة القلب، ونتج من ذلك نزيف دموي إصابي غزير وتوقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.

وتم ضبط المتهم الذي أنكر الاتهام، وقامت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة، وفي 2017 قضت المحكمة ببراءته من الاتهام الموجه له، لعدم كفاية الأدلة وتضارب شهادة الشهود.

وبهذا الحكم، عادت القضية مرة أخرى إلى نقطة البداية، واستأنف ضباط المباحث عملهم من جديد للبحث عن القاتل الذي مازال حتى الآن مجهولًا، ويتم ختم أوراق القضية بعبارة "ضد مجهول".