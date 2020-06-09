استدرج شخصا وسرق هاتفه.. السجن 10سنوات لشخص في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفرالشيخ، بالسجن المشدد 10 سنوات على شخص، وذلك لاتهامه باستدراج آخر وإشهار السلاح فى وجهه وسرقته بالاكراه، كما قضت بمصادرة السلاح المستخدم، مع إلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وبحضور محمد احمد ابو الفضل، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وسامح عزيز.

جاء الحكم في الدعوى رقم 5205 لسنة 2019 جنايات قسم ثان كفرالشيخ، والمقيدة برقم 2848 لسنة 2019 كلي كفرالشيخ، حضورياً على المتهم.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال المتهم"باسم.ع.ع.ق"، وآخر سبق الحكم عليه، لمحكمة الجنايات، لانهما فى الخامس من نوفمبر 2019، سرقا هاتف محمول ومبلغ مالي، من المجنى عليه" محمد .ج.س"، بطري الاكراه الواقع عليه بان استدرجاه حال طلبهما بتصويره مناسبة لهما وحال مقابلتهما اشهرا فى وجهه السلاح عبارة عن "مطواه قرن غزال"، وطالباه التخلى عما بحوزته بعدما شلا حركته وبثا الرعب فى نفسه واستوليا على ما بحوزته.

وتبين من أوراق القضية ان المتهمين، حازا وأحرزا سلاحا بدون ترخيص، وبثا الرعب فى نفس المجنى عليه، مخالفين القانون.